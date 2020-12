Quello di Emerson Palmieri resta un nome sempre presente nelle idee di mercato italiane. Il Napoli e l'Inter - le due squadre che si affronteranno questa sera a San Siro - sembrano essere le più interessate alle prestazioni del terzino italo-brasiliano che farebbe comodo sia a Conte che a Gattuso.

LEGGI ANCHE Napoli, il retroscena con Morata: «Gli azzurri volevano prenderlo»

«Ma non si muoverà in prestito gratuito», ha assicurato l'agente del calciatore Fernando Garcia nelle parole riportate da Sportmediaset. «Il Chelsea vorrebbe eventualmente monetizzare la cessione. Alcune squadre hanno già fatto sondaggi per lui» ha confermato l'agente. Già la scorsa estate azzurri e nerazzurri si erano interessati a Emerson.

© RIPRODUZIONE RISERVATA