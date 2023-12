Il capodanno è ormai alle porte, ma il cento tecnico di Castel Volturno apre le sue porte per Mathias Olivera e Pierluigi Gollini, gli infortunati del momento in casa Napoli.

I due azzurri si sono presentati questa mattina per portare avanti le terapie necessarie al rientro in campo: per Gollini un infortunio arrivato ieri, poco prima della sfida contro il Monza.