Napoli-Monza in cinque meme: Meret ci salva il Capodanno, ringraziate tutti gli elfi. Il nuovo cinepanettone di ADL è pronto

Eccoci qua, ultima carrellata di meme di questo 2023. E menomale, che quest’anno sta finendo. Chi poteva mai immaginare di pensare una cosa del genere, nell’annata dello scudetto? Già. Ci lasciamo con un triste, freddo e insapore 0-0 in casa nostra contro il Monza, che se non fosse stato per Alex Meret i botti di Capodanno ce li avrebbe fatti scoppiare nel fegato.

NON TOCCATE MAI PIÙ ALEX

Il portiere di Udine zittisce definitivamente tutti i suoi detrattori neutralizzando il rigore di Matteo Pessina - come dite? Lo avreste parato anche voi al quarto spritz? Non ci interessa -, evitando un nuovo disastro.

Da autentico eroe della patria, la parata gli costa anche un infortunio che lo costringe ad abbandonare anzitempo la partita. Non ne fanno più come te, Alex.

LA PRIMA VOLTA DI NIKITA

A proposito di infortunio di Meret: al suo posto, per la prima volta, ha messo piede in campo con la maglia azzurra Nikita Contini. Forse l’unico che ha avuto, lecitamente, qualche motivo per sorridere dopo il fischio finale. Probabilmente, il buon Nik non si aspettava di dover entrare a freddo - anzi, a freddissimo - ieri al Maradona: solo per il coraggio di togliere il giubbotto in meno di due secondi gli diamo un bel 9 in pagella.

Contini entra a freddo.

Era alla Caffetteria degli Azzurri a bere un punch#NapoliMonza — Quinto senso e mezzo (@angianna78) December 29, 2023

IL NUOVO CINEPANETTONE

Aurelio De Laurentiis e la sua Filmauro tirano fuori in extremis il loro ultimo cinepanettone, e questa volta lo spunto lo dà proprio il Napoli di Mazzarri. Ecco un anticipo della trama: gli azzurri intraprendono un viaggio particolare sul finire dell’anno per riscattare gli ultimi deludenti risultati...

Nuovo cinepanettone di

De Laurentis:

Capodanno a Lourdes#NapoliMonza#ForzaNapoliSempre — ilaria tufano (@ilaria_tufano) December 29, 2023

ARRIVEDERCI E GRAZIE

Così ci salutiamo, per il 2023 è tutto. Un grazie sincero per i meme che avete sfornato in questi mesi: senza il vostro genio e la vostra creatività un triste Napoli-Monza 0-0 sarebbe soltanto un triste Napoli-Monza 0-0. <3.