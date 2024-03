Inter-Napoli in dieci meme: i dilemmi di Zielinski, gli attaccanti silenzioni e il mistero del cecchino

La capocciata di Juan Jesus rovina la festa - si fa per dire - per l’Inter già mezza campione d’Italia, portando a casa per il Napoli un pareggio che se sarà o meno utile per il raggiungimento di un posto in Champions League non possiamo saperlo - e forse non vogliamo neanche.

Poteva andare peggio? Sicuramente, data l’apparente immunità dei calciatori nerazzurri ai cartellini e la quantità di occasioni da gol sprecate dagli uomini di Inzaghi, complice anche una tutto sommato buona fase difensiva - black-out che ha portato al gol a parte - della difesa azzurra.

Anche in questa occasione è giusto chiedersi perchè mister Calzona abbia effettuato certe sostituzioni così tardivamente, ma se Lindstrom e Ngonge fanno eccessivo silenzio mentre sono seduti in panchina la colpa non è di certo dell’allenatore calabrese.

Ce ne dunque usciamo da San Siro con una partita abbastanza godibile, e pazienza se è scappata qualche parola fuori luogo: in Italia, lo sappiamo, su certi temi siamo ancora abbastanza acerbi.

Io ve lo giuro che non ho mai riso così tanto pic.twitter.com/aGslcXVt16 — D1P7 (@D_IP17) March 17, 2024

Non sarebbe il caso di far entrare finalmente un attaccante? #InterNapoli — luigi 🌊 (@luigimare) March 17, 2024

Zielinski entra con la maglia del Napoli o dell'inter? #InterNapoli — luigi 🌊 (@luigimare) March 17, 2024

Alcolismo is the way... Madre ha tirato fuori il nocillo #InterNapoli pic.twitter.com/sZuykkDnLu — Martina Cesarano (@MartyCippy) March 17, 2024

Aspetta che stasera Meret e Juan Jesus si sono risvegliati in versione Jašin e Beckenbauer#InterNapoli — Un Cattivo Tenente (@TenenteCattivo) March 17, 2024

Dai i ragazzi hanno bisogno della nostra energia 🙌🏼#InterNapoli pic.twitter.com/dJdYfVHu91 — ɢɪᴀɴɴɪ ꜰʀᴏᴍ ᴛʜᴇ ʙʟᴏᴄᴋ (@giannin86) March 17, 2024

ma il cecchino sugli spalti è stato poi individuato? #InterNapoli pic.twitter.com/vT1ci5q3Mr — IAN L'URAGANO® (@DIABOLIK_7) March 18, 2024

Acerbi lascia il ritiro della Nazionale. Dopo aver visto Udogie e Folorunsho.#Acerbi #InterNapoli #JuanJesus — Unfair Play (@unfair_play) March 18, 2024