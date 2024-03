Se due indizi fanno una prova allora c'è da preoccuparsi. Anche oggi Victor Osimhen è rimasto ai margini. Seconda seduta di lavoro differenziata per il bomber nigeriano che lamenta un affaticamento muscolare, accusato subito dopo il triplice fischio finale della trasferta di Barcellona.

Insieme a lui ieri aveva morso il freno anche Anguissa. Il camerunense, però, oggi ha ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Victor, no. A questo punto sarà decisiva la seduta di rifinitura di domani mattina a Castel Volturno per capire se il numero nove del Napoli possa essere abile e arruolabile per la sfida con la capolista Inter di domenica sera al Meazza. Gli azzurri partiranno subito dopo la seduta di rifinitura in aereo alla volta di Linate.

APPROFONDIMENTI Manfredi: «Non c'è una data di incontro» Napoli, piano per la Champions League Napoli-Inter, probabili formazioni

Calzona ha lavorato come sempre sulla testa e sulle gambe del gruppo riuscendo a sollevare gli umori della squadra dopo l'amara eliminazione agli ottavi di Champions patita martedì scorso in terra catalana.

Nella malaugurata ipotesi di un forfait di Osimhen all'ombra della Madonnina, l'allenatore del Napoli per la prima da quando ha raccolto il testimone da Mazzarri dovrebbe fare a meno del suo bomber principe. Al suo posto bisognerà decidere se impiegare Raspadori (sempre schierato da Calzona, ma mai come prima punta) oppure Simeone finito ultimamente ai margini. La seduta di rifinitura di domani scioglierà le ultime riserve.