Dopo Maradona, dopo Dries Mertens e Marek Hamsik spazio anche per Lorenzo Insigne. È stato ultimato oggi ai Quartieri spagnoli il nuovo murales per il capitano del Napoli: «Sei uno di noi» si legge sul murales, una dedica che segue a «Lorenzo il Magnifico». Il largo dei quartieri è diventato un vero e proprio luogo di culto dopo la scomparsa di Maradona dello scorso novembre e si trasforma sempre più in un angolo di città dedicato ai campioni azzurri.

LEGGI ANCHE Osimhen, il medico rassicura: «Sta bene, ma salta il Benevento»

Ultimo aggiornamento: 19:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA