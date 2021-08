Napoli, oggi allenamento singolo: per Manolas problema all'adduttore

Un solo allenamento oggi per il Napoli di Luciano Spalletti, ormai agli sgoccioli della sua esperienza a Castel di Sangro. Per gli azzurri partita a campo ridotto, poi la squadra ha svolto esercizi tattici a tutto campo e situazionali di gioco. Resta ancora a metà Faouzi Ghoulam, che ha svolto parte tattica in squadra e personalizzato in campo.

Ancora problemi, invece, per Kostas Manolas: il greco ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento all’adduttore. Per Contini e Lozano lavoro personalizzato in campo, invece per Mertens lavoro personalizzato in palestra e piscina. Domani ultimo giorno di allenamento per gli azzurri prima dell'amichevole di sabato.