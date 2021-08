Napoli, Olivera nuovo obiettivo: al lavoro per convincere il Getafe

Con Emerson Palmieri ufficialmente passato al Lione ieri, il Napoli sfoglia la margherita alla ricerca di un profilo che possa andare bene a Luciano Spalletti per la fascia sinistra della difesa. Profilo che può fare rima, secondo quanto riportato da Sky Sport, con il nome di Mathias Olivera, l'uruguaiano terzino sinistro del Getafe che da sempre piace al club azzurro.

Classe 1997, al Getafe da due stagioni, Olivera piace al Napoli per l'età, l'esperienza, le caratteristiche e il prezzo: non sarebbe un affare dispendioso per le casse napoletane ma il club ha chiesto nelle scorse ore al Getafe un prestito con poi eventuale riscatto al termine della stagione. La formula proposta dal Napoli non convince, per ora, il club spagnolo ma le parti sono al lavoro per portare avanti la trattativa con la volontà degli azzurri di regalare l'esterno a Spalletti.