LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un vero e proprio affare alle stelle quello del Napoli per Victor Osimhen , l'attaccante nigeriano ieri ufficializzato dal club azzurro. Sonospesi dal club azzurri per accaparrarselo, milioni che andranno dritti nelle casse dele che servono alper raggiungere il 5° posto nella speciale classifica degli acquisti più cari di sempre in Serie A.Tutte a senso unico le prime posizioni. Al primo posto, ovviamente, resta l'affare-Juventus di due estati fa: 117 milioni complessivi che finirono alper portare il portoghese a Torino. Alle sue spalle i 94 milioni spesi ancora dai bianconeri per Higuain , soldi finiti nelle casse del Napoli. A seguire l'affare- arrivato in Italia lo scorso anno per 85,5 milioni - e poi, il brasiliano acquistato quest'estate dalla Juventus per 75 milioni. Dunque l'affare Osimhen, che ha superato i 65 milioni spesi lo scorso anno dall'Inter per