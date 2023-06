Napoli-Osimhen, primo incontro: De Laurentiis vuole più di 150 milioni per lasciarlo partire

È andato in scena oggi il primo capitolo della saga che vedrà protagonisti Aurelio De Laurentiis e gli agenti di Victor Osimhen.

Oggi Roberto Calenda - parte dell'entourage del calciatore nigeriano -, come riferito da Sky Sport, ha incontrato il Napoli per discutere di quanto accadrà quest'estate: il club azzurro ha chiesto anche più di 150 milioni per lasciarlo partire, una cifra che al momento non sarebbe raggiunta dalle offerte arrivate.

Non mancano le pretendenti: il Bayern Monaco, il Paris Saint Germain, il Chelsea o il Manchester United, ma tutti i primi contatti non si spingono alle cifre richieste dal club. Tra le idee di Aurelio De Laurentiis anche quella di poter rinnovare il contratto del calciatore nigeriano che scadrebbe nel 2025: le proposte di ingaggio, però, non sembrano ancora essere in linea con le volontà di Osimhen. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni per gli eventuali sviluppi della vicenda.