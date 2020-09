LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

potrebbero affrontarsi tra qualche giorno in amichevole, una gara da giocare al San Paolo per avvicinarsi alla stagione che sta per cominciare. «Possiamo ragionarne col calcio Napoli , c'è una responsabilità nell'organizzazione dell'evento che è del calcio Napoli, per noi non ci sarebbe problema con un piano Covid in grado di rispettare le misure stabilite dall'organizzazione sanitaria nazionale» ha detto l'Assessore allo Sport. In Campania manifestazioni vengono fatte, questa è sportiva a carattere amichevole, credo che qualcosa si possa fare».«Conosco bene la posizione del Sindaco, pensiamo che lo stadio si possa aprire» ha continuatoa Radio Kiss Kiss. «La materia oggi è tutta in capo alla Regione, le varie ordinanze che abbiamo avuto sono della, fermo restando la normativa nazionale. Se riesce a stabilire tutta la catena, il Comune di Napoli non dirà mai di no. Il tutto deve partire dalla società organizzatrice dell'evento presentando un progetto. Come impianto sportivo siamo attrezzati bene per sostenere un evento sportivo del genere a carattere amichevole».