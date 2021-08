Napoli, Petagna resta in gruppo: doppia seduta per Mertens e Lozano

Pomeriggio di allenamento a porte chiuse per il Napoli. Petagna, Zedadka, Machach e Palmiero hanno svolto l’intera seduta in gruppo con il resto dei compagni. Per Contini, invece, lavoro personalizzato in campo prima del passaggio al Crotone.

LEGGI ANCHE Napoli ancora vigile per Shaqiri: ma il Liverpool chiede 14 milioni

Tanta attenzione per gli ultimi arrivati Mertens e Lozano: i due attaccanti lavoro personalizzato in palestra è questa mattina sono stati gli unici ad allenarsi singolarmente.