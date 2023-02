Il Napoli di Luciano Spalletti è un'opera d'arte: la vittoria degli azzurri a Francoforte in Champions League viene applaudita anche dal Museo Madre, una delle realtà museali più importanti in città: «Gute Nacht dal Madre. Tacco di Kvara e gol del capitano Di Lorenzo: anche questa è arte! Vi aspettiamo domani al museo, a partire dalle ore 10.00 per festeggiare» il messaggio del Museo attraverso i suoi canali social.