Napoli, il primo giorno di Mazzarri: De Laurentiis lo accompagna per mano

Inviato a Castel Volturno

Aurelio De Laurentiis accompagna per mano Mazzarri nelle prime ore di Castel Volturno. Il presidente proprio non vuol saperne di lasciare il centro tecnico, nonostante il bilancio non esaltante della sua presenza al fianco dei calciatori.

Mazzarri ha ritrovato molti dei medici che già nel 2013 erano con lui nello staff. E ha iniziato la seduta pomeridiana con gli azzurri che non sono stati convocati nelle proprie nazionali.

Mazzarri è arrivato al centro tecnico accompagnato da Edoardo De Laurentiis. Stamane non ha nascosto il suo entusiasmo: «Non vedo l'ora di iniziare».