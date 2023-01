Napoli, il primo ko dopo Natale come negli anni degli scudetti

Il primo ko non si scorda mai. Deve pensarla anche così Luciano Spalletti che a Milano contro l'Inter registra la prima sconfitta in campionato della stagione del suo Napoli. Il gol di Dzeko non solo fa riavvicinare il Milan - che nel frattempo aveva battuto la Salernitana - ma spezza anche i desideri di rincorsa azzurri, con la squadra vogliosa di ricominciare come aveva finito nel 2022.

C'è però un dato che fa sorridere i tifosi in una notte buia come quella di Milano: anche nelle due stagioni in cui il Napoli aveva vinto lo scudetto, la prima sconfitta stagionale in Serie A era arrivata subito dopo la sosta natalizia. Nel 1986/87 gli azzurri erano stati sconfitti 3-1 a Firenze dalla Fiorentina, mentre nel 1989/90 era arrivato il 3-0 della Lazio all'Olimpico, subito dopo Natale.

Che sia di buon auspicio per la stagione di Osimhen e compagni?