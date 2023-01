Inter-Napoli, Spalletti punta il dito: «Alcuni calciatori sotto il loro livello»

Il Napoli crolla per la prima volta in campionato, la sconfitta in casa dell'Inter fa male ai tifosi e anche a Luciano Spalletti: «L'Inter ha fatto l'Inter di sempre, noi dovevamo essere più bravi quando ci venivano addosso» le parole dell'allenatore azzurro al termine del match di San Siro che riapre la corsa in vetta alla Serie A «Non siamo riusciti a far girare la palla con qualità, eravamo lenti e non abbiamo mai trovato lo spazio giusto dietro i loro centrocampisti. Noi possiamo fare di più sotto questo aspetto, qualche calciatore è stato sotto il livello di sempre».

«Qualche volta siamo andati anche noi a randellare addosso all'avversario», ha continuato Spalletti a fine partita a Dazn. «Dovevamo essere più diretti? Si può giocare in tanti modi, con una squadra fisica come l'Inter serve più forza, più contrasto, che non è una nostra caratteristica».

Le altre fanno paura? «Il vantaggio si gestisce bene: dovremo allenarci meglio di quanto abbiamo fatto, perché stasera il nostro livello è stato più basso delle nostre possibilità. E questo dipende da me».