Ultimo aggiornamento: 14:29

Piaceva tanto al Napoli Sergio Reguilon , il terzino sinistro spagnolo di proprietà del Real Madrid che si era fatto notare per le ottime cose in maglianell'ultimo anno. Tornato a Madrid il calciatore ha trovato chiuse le porte di, così tanti club - tra cui proprio il- si sono interessati a lui per strapparlo alle merengues in questa lunga estate di mercato.A spuntarla, però, sembra essere stato il: secondo quanto riportato da Marca, nelle ultime ore gli Spurs hanno superato la concorrenza del Manchester United pagando il calciatore. Nell'accordo, anche una clausola di recompra per ilche potrebbe riprendere il calciatore per una cifra tra i 35 e i 40 milioni nei prossimi due anni, visto che il contratto di Marcelo scadrà nel 2022. La clausola non era stata accettata dallo United e dalle altre pretendenti.