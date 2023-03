Retegui, il Tigre conferma: «Il Napoli ci ha chiesto informazioni»

Il suo nome è diventato ormai famoso in Italia nelle ultime ore: Mateo Retegui è pronto a rispondere alla convocazione di Roberto Mancini e dell'Italia. «È vero, ha scelto di giocare per gli azzurri» ha assicurato Ezequiel Melaraña, presidente del Tigre, squadra in cui il "Matador" sta esplodendo negli ultimi mesi dopo aver lasciato in prestito il Boca.

L'attaccante ha il passaporto italiano grazie al nonno materno Angelo Dimarco, che arrivò in Argentina da Canicattì. Prima ancora di accettare la proposta della nazionale italiana, però, aveva già fatto breccia nel cuore dei top club di Serie A per il prossimo mercato: «Ci sono diversi club in Italia che hanno chiesto informazioni per lui, ma nessuna trattativa» ha specificato il patron del Tigre a TNT Sports. Il suo cartellino è a metà tra Boca Juniors e Tigre, che potrà riscattarne il 50% entro la fine del 2023: «Prenderemo la migliore decisione per tutti» ha concluso.