Kvaratskhelia giocatore del mese di febbraio in serie A

Khvicha Kvaratskhelia vince ancora il premio di giocatore del mese. Il calciatore georgiano si è aggiudicato il secondo riconoscimento della stagione, votato dai tifosi, anche per febbraio: aveva già vinto il premio mensile ad agosto, all'esordio con il Napoli in Serie A. Kvara è stato il più votato dai tifosi: in lizza con lui c'erano Federico Baschirotto (Lecce), Angel Di Maria (Juventus), Aleksej Miranchuk (Torino) e il compagno di squadra Victor Osimhen. Gli azzurri si sono assicurati il trofeo in quattro delle sei occasioni fin qui (premiati anche Kim e Osimhen).

«Kvaratskhelia è il primo calciatore a conquistare l’Ea Sports Player Of The Month per due volte nella stessa stagione. Mesi dopo mese l'ala georgiana sta confermando l`ottimo impatto nel nostro campionato, grazie alle sue doti realizzative e alla sua capacità di mandare in gol i compagni» le parole dell’amministratore delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo. «L'esterno di Spalletti ha infatti realizzato finora già 10 reti e guida la classifica degli assist con 9 passaggi smarcanti. La capacità di saltare l’avversario, la personalità, la determinazione e la fantasia fanno di Kvaratskhelia un punto fermo del Napoli che sta guidando il campionato e già ora una delle stelle del presente e del futuro della Serie A e del calcio interna-zionale