Ilnon molla Piotr Zielinski . E la trattativa per il suo rinnovo, dopo oltre un anno, sta per concludersi: ingaggio che sale e clausola rescissoria che sfiora iha messo il polacco al centro del progetto e anche grazie alle indicazioni dell'allenatore azzurro il club proverà a trattenere anche, altro pezzo pregiato della prossima estate.Secondo quanto riportato da Sky Sport, dunque, il sacrificato in mezzo al campo potrebbe essere, il brasiliano da cinque stagioni a Napoli e pronto già da gennaio 2019 a lasciare la città per una nuova avventura.potrebbe lasciarlo andare liberando spazio in mezzo al campo e magari aggiungendo alla rosa a disposizione un centrocampista di belle speranze da far venire su insieme con l'altro giovanissimo. Sul taccuino del club c'è il nome di, classe 2001 e gioiellino dell'Empoli, con cui il Napoli ha un ottimo rapporto di mercato.