Napoli, riecco gli azzurri: Politano inaugura la nuova stagione

Primo vero giorno di scuola per il Napoli di Rudi Garcia: dopo i primi test di atletici dei calciatori della Primavera di ieri, questa mattina a Castel Volturno esami per i primi componenti della prima squadra - quelli che non sono stati impegnati con le nazionali - pronti a tornare immediatamente in campo a Dimaro. È Matteo Politano il primo a inaugurare la nuova stagione: il calciatore azzurro - dopo le vacanze tra Ibiza e le Maldive - ha postato dai suoi canali social l'accesso al centro sportivo di Castel volturno con tanto di cuori azzurri per lo scudetto.