Napoli, la rifinitura per il Legia: ancora out Ounas e Zielinski

Questa mattina alle 10 il Napoli si è allenato per la rifinitura della gara contro il Legia Varsavia sotto gli occhi attenti di Luciano Spalletti. L'allenatore azzurro non ha ancora a disposizione Piotr Zielinski, fermatosi durante l'allenamento di ieri: il centrocampista azzurro ha fatto allenamento personalizzato in palestra e non ci sarà domani contro i polacchi.

Salteranno la sfida di Europa League anche altri due azzurri: questa mattina al Konami Center Kevin Malcuit ha svolto lavoro personalizzato in palestra, mentre Ounas non ha ancora recuperato dal problema muscolare e ha svoltolavoro personalizzato in campo. Rientrato in gruppo ieri, invece, Kostas Manolas.