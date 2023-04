Napoli, rinnova Juan Jesus: contratto fino al 2025

Ancora insieme: per la seconda stagione di fila, il Napoli e Juan Jesus rinnovano il proprio accordo, stavolta addirittura per due annualità. Come confermato dal club azzurro dai propri canali ufficiali: «La SSC Napoli comunica di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive di Juan Jesus fino a giugno 2025 con opzione fino a giugno 2027» si legge.

Il difensore brasiliano, con un passato in Italia tra Inter e Roma, resterà in azzurro quindi almeno per un'altra stagione. Era arrivato a Napoli insieme con Luciano Spalletti, di cui si è poi mostrato un fedelissimo in ogni occasione: con la maglia azzurra, Juan Jesus ha giocato fin qui 39 partite in tutte le competizioni e mettendo anche a segno 3 gol.