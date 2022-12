Il Napoli da oggi al lavoro in Turchia, una preparazione bis dopo quella estiva nel ritiro a Dimaro-Folgarida che ha ottimamente funzionato. Spalletti luciderà gli azzurri in vista della ripresa del campionato il 4 gennaio al Meazza contro l'Inter. La parte atletica in questa fase sarà molto importante per affrontare al meglio gli ultimi cinque mesi e gli impegni su più fronti e andrà di pari passo con il lavoro tecnico-tattico per affinare ancora di più meccanismi già molto collaudati. Verrà ripetuto lo stesso tipo di lavoro svolto in estate in Trentino per provare a ripartire subito alla grande in campionato.

Ventisei i convocati per il Winter Football Series By Regnum, del gruppo che ha raggiunto ieri sera il ritiro ad Antalya (gli azzurri si sono allenati in mattinata a Castel Volturno) fanno parte 6 giovani della Primavera: Barba, Daniel Hysaj, Iaccarino, Marchisano, Spavone e Russo. Gli azzurri impegnati al Mondiale, dal giorno dell'eliminazione avranno più o meno due settimane di riposo per ricaricare le pile prima di riprendere la preparazione con il gruppo a Castel Volturno.

Dieci giorni di lavoro a Antalya, allenamenti chiusi al pubblico, e due test amichevoli: mercoledì contro l'Antalyaspor al Corendon Airlines Parl (ore 18.45 in Italia) e domenica 11 contro la formazione inglese del Crystal Palace al Regnum Carya (ore 16 in Italia). Gli azzurri torneranno lunedì 12 a Napoli, un altro test già programmato è quello di sabato 17 al Maradona contro il Villareal degli ex Reina e Albiol. E poi il club azzurro è al lavoro per organizzare un'ultima amichevole da giocare il 22 dicembre. Questi test serviranno per ritrovare subito il ritmo migliore alla ripresa della stagione: a gennaio gli azzurri giocheranno cinque partite di campionato, tre fuori casa (Inter, Sampdoria e Salernitana) e due al Maradona (Juventus e Roma) dove saranno impegnati anche nel match degli ottavi di coppa Italia con la Cremonese.

Napoli che sta incantando per il calcio spettacolo sia in campionato che in Champions League, primo in classifica in serie A con otto punti di vantaggio sul Milan e agli ottavi di Champions League. E Napoli esempio di club virtuoso. Lo ha sottolineato ieri anche Gabriele Gravina nel quarto meeting internazionale Sud e Futuri a Roma. «La crisi del calcio italiano? Vorrei citare come esempio virtuoso il Napoli: ha ridotto i costi di gestione, ha ceduto i suoi campioni per fare cassa, ha affrontato critiche mediatiche, e ora è meritatamente primo in classifica», le parole del presidente Figc.

Un club virtuoso che potrebbe diventare oggetto di interesse. E l'ultima voce, secondo quanto riportato da Milano e Finanza, riguarderebbe un investitore messicano che sarebbe interessato al Napoli e starebbe pensando a un'offerta da quasi un miliardo di euro. Aurelio De Laurentiis in un'intervista a Radio Kiss Kiss a fine luglio dichiarò. «L'ultima offerta che mi è arrivata sul tavolo, da 2,5 miliardi di euro per il mio gruppo, l'ho rispedita al mittente. Voglio divertirmi ancora».