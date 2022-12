Doppia seduta d'allenamento per gli azzurri nel ritiro in Turchia al Winter Football Series by Regnum, il Napoli di Spalletti riparte già forte: lavoro di attivazione in palestra, parte atletica e pallone per la parte tecnico-tattica. E doppia seduta anche oggi sul campo del resort dove stanno soggiornando gli azzurri, lo stesso programma di lavoro dei primi giorni del ritiro estivo a Dimaro: per il Napoli è partita la preparazione bis in vista della ripresa del campionato con la prima sfida in programma il 4 gennaio al Meazza contro l'Inter. Grande intensità già nel primo giorno di lavoro e nelle partitine a campo ridotto con tutti gli attaccanti a disposizione di Spalletti, eccezion fatta per Hirving Lozano che eliminato con il Messico ai Mondiali, si aggregherà più o meno tra due settimane al gruppo azzurro a Castel Volturno (come Anguissa e Olivera eliminati ieri con Camerun e Uruguay). Ci sono Osimhen, Raspadori e Simeone, c'è Kvratskhelia, rientrato in gruppo dopo aver risolto i problemi di lombalgia, c'è Politano e c'è il giovane Zerbin.

Un gruppo di 28 con 4 portieri e completato da sei giovani della Primavera (Barba, Daniel Hysaj, Iacccarino. Marchisano Spavone, e Russo), primo test mercoledì contro l'Antalyaspor (ore 18.45 in Italia) e poi domenica (ore 16) contro il Crystal Palace (tutte e due le partite saranno visibili gratuitamente per gli abbonati Dazn e anche in modalità pay per view a 9.99 euro a gara sulla piattaforma satellitare di Sky dall'Italia). Napoli che poi giocherà in amichevole al Maradona sabato 17 contro il Villarreal degli ex Reina e Albiol. Il portiere spagnolo ha scritto sui social. «Sarà un onore rivederci».

Prosegue il lavoro personalizzato sul campo di Amir Rrahmani (nella foto SSC Napoli) che s'infortunò nella trasferta contro la Cremonese, il difensore kosovaro dovrebbe unirsi totalmente al gruppo al ritorno a Castel Volturno e sarà a disposizione per la sfida contro l'Inter. Non si è allenato il portiere Sirigu che ha svolto lavoro personalizzato in piscina.