La passione azzurra non ha limiti e neppure confini. Che sia una partita di cartello o una sfida che ha poco da dire in termini di classifica, il comune denominatore resta lo stesso. Il pubblico azzurro risponde sempre presente. Anche nell'appendice di una stagione a dir poco fallimentare per i campioni d'Italia in carica. Era successo con il Frosinone domenica scorsa nell'amaro pareggio che probabilmente è costato caro a Di Lorenzo e compagni, figuriamoci se poi l'avversario si chiama Roma e se magari è ancora in ballo uno scontro diretto per l'Europa. Detto, fatto. Neanche il tempo di mettere in vendita i biglietti per il prossimo big match al Maradona contro la sorprendente formazione giallorossa di Daniele De Rossi che già si prevede un altro pienone. Il tutto senza sapere ancora il giorno e l'orario della sfida contro Dybala e compagni che potrebbe riservare piacevoli sorprese – si spera – per il Napoli di Calzona. È ancora presto per emettere un verdetto, ma gli azzurri restano in corsa – nonostante tutto – per un posto in Europa.

Che sia dalla porta di servizio o magari cullando un ormai insperato sogno Champions sarà il tempo a stabilirlo. Mancano sei giornate al termine della stagione e con 18 punti a disposizione tutto può ancora succedere. Certo, il Napoli ha l'obbligo di invertire la tendenza e di far valere finalmente il fattore campo che finora – pubblico a parte – non ha portato in dote grossi numeri ai campioni d'Italia. Tant'è. I numeri al botteghino, invece, fanno sfregare le mani al presidente De Laurentiis. Ancora una volta il Napoli avrà la spinta di 50mila tifosi che si prevedono con la Roma e che proveranno a spingere virtualmente la squadra dagli spalti per una vittoria che potrebbe riaprire determinante combinazioni per l'Europa. Speranze che finora sembravano ormai blindate in favore proprio dei giallorossi. Staremo a vedere. Il Maradona dal canto suo ha già vinto in partenza. Lo ha sempre fatto e lo farà ancora.