«Un anno meraviglioso, Un anno indimenticabile, il mio primo in Italia, dove sono cresciuto tanto come calciatore e come uomo». Con queste parole Amir Rrahmani saluta, la città che l'ha visto approdare ine che l'ha lanciato alla ribalta. Per lui il futuro si chiama, troverà l'azzurro dal prossimo settembre con l'inizio della nuova stagione.«Lascioe l’Hellas, ma sarò sempre riconoscente alla Società, a mister Juric , ai miei compagni di squadra e ai meravigliosi tifosi gialloblù, che mi hanno sostenuto e voluto bene dal primo all’ultimo giorno, anche quando hanno saputo che il mio futuro sarebbe stato lontano da. Una sola, ultima parola: grazie!» ha concluso il difensore sui social.