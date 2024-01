Napoli-Salernitana, l'Analisi ignorante: è stata la (Rrah)mani di D10S...

È stata la (RRAH)MANI di D10S!!!

(Dalla battuta iniziale già si intuisce lo stato psicofisico)

Derby tra le due squadre in questo momento più scarse della Serie A.

L'unico acquisto della sessione (peraltro un ex) in tribuna per squalifica. Samardzic è sempre a un passo da 37 passi fa, mentre l'ultimo rumors è per Traore', il cui cuore ha cessato di battere mesi fa.

Ma non c è fretta, rassicura Pappy Meravigliao, del resto la situazione è sotto controllo. Come disse il Comandante del Titanic.

Infatti, al posto del reprobo Zielu, oggi in campo c è Gaetano, giusto per sottolineare che chiunque può giocare tranne Mastro Lindstrom.

"Si parte al Maradona. Divertiamoci!" Ce piglia pe' culo pure 'o telecronista de (la mamma di) Dazn

Infatti il copione è quello ormai classico.

Possesso palla sterile, nell'uno contro uno non saltiamo mai l'avversario.

JJ pare nel meglio della cuntrora mentre James Senese Cajuste avrebbe pure spazio, peccato che non sappia cosa fare con quell'aggeggio sferico tra i piedi.

Intanto, dopo 30 minuti siamo a ben ZERO tiri in porta in casa con la Salernitana e pat'm suggerisce di apporre dei cartelli per indicare agli azzurri dove si trova la porta.

I granata viceversa sono più pericolosi e non stupisce il vantaggio grazie ad un Eurogol dell' eterno Candreva che beffa Eminem Gollini, un po' troppo fuori dai pali. 0-1 MANNAGGIA TUTTE LE COSE 😤

La reazione del Napoli si concretizza nel primo tiro a porta al minuto 36 col Cholito, che però è in fuorigioco. E un bel destro di Gaetano, alto di poco

NO AL CALCIO MODERNO, SI AL RIGORE MODERNO

Contatto tra Simeone e Fabio Fazio, che lo stecca sulla zampetta.

Al Var alberga lo spirito di CHIFFIIIIIIIIII che richiama l'arbitro sui suoi passi ed è rigore.

POLITANOPOPOPO' trafigge Ochoa ed è 1-1 proprio ad un soffio dal riposo, mentre io mi accorgo che il suggeritore del mio cellulare ha rimosso la parola 'gol', visto che da mesi non la usavo più

Sintesi di questo primo tempo: speriamo che l'insperato pareggio ci permetta di trovare qualche soluzione nella ripresa. Tipo l'eutanasia.

Ripresa. Il Napoli parte arrembante e subito due palle gol, entrambe purtroppo capitate sui piedi di Cajuste

Walterone getta nella mischia Jack lo sfondatore (di rezza) ma non toglie il Cholito che effettivamente sta dando l'anima.

Raspa viceversa risulterà l'uomo in più. Per gli avversari.

Dopo la fiammata, riparte il grigiore, Mentre il mio amletico dilemma è: fara' prima Mazzarri o l'arbitro a togliere dal campo Cajuste?

Walterone da disoccupato ha studiato tanto e tanto che ha studiato bene, produce cambi tipo Nino D'Angelo Zerbin per Politano, sempre per sottolineare che tutti possono giocare tranne Mastro Lindstrom.

Dato che finora è andato tutto bene, per buttare una palla fuori, si spezza James Senese.

Ma voi andate con calma per la campagna acquisti, eh, non c'è fretta.

Entra Demme, con il mio televisore che, per simpatia, diventa in bianco e nero.

Segnaliamo intanto che Mazzarri si è bruciato 3 cambi in 3 slot. Oltre al Napoli di Spalletti si è studiato bene pure la regola dei cinque cambi.

La partita del Napoli sono ormai 80 minuti di confusione a tutto campo, più gli ultimi 10 di confusione sotto porta. All' ultimo Assalto però, la fortuna ci aiuta.

Mischia su piazzato, Ochoa e FabioFazio sfrittellano tra loro, assist di testa (!) di Demme RRAHMANI LA INFILA. 2-1 TUTTO IRREALE

Finisce 2-1, Napoli che trova i primi gol del 2024 e torna alla vittoria dopo oltre un mese, ma i tre punti sono l'unica cosa da salvare.

La finestra del mercato di gennaio può essere utilissima. Per buttarci di sotto.



Forza POCHO, riprenditi la tua vita ❤

Vado a cercare il cancella memoria per rimuovere dalla mia testa il Napoli dell'anno scorso altrimenti non riesco più ad andare avanti, ciao