Protagonista del ritiro dicon addosso ancora una volta la maglia del Napoli, Gennaro Tutino cerca ancora una volta squadra per farsi continuità anche il prossimo anno. Dopo l'ultima stagione tra Verona e Empoli, per il napoletano potrebbe essere ancora la volta di tornare in Serie B e vestire per i prossimi mesi la maglia dellaCome riportato da Sky Sport, nelle ultime ore il club campano avrebbe convinto il calciatore, che ha dato una apertura importante al trasferimento con i granata. Nelle prossime ore il Napoli potrebbe concedere l'ok al calciatore che si sposterebbe solo di pochi chilometri.