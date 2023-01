Napoli, scudetto all'80%: lo studio americano sugli azzurri

Lo scudetto all'80%. La Champions, invece, al 99%. Questo recita l'ultimo studio di FiveThirtyEight, il portale di Data Analysis di proprietà degli americati di ABCNews che analizza settimana per settimana i dati sportivi delle leghe più importanti del mondo. E dopo questo weekend l'attenzione va sul Napoli di Luciano Spalletti, che schianta la Juventus al Maradona e accumula 9 punti di vantaggio sul Milan di Pioli, oggi secondo in classifica.

Per gli azzurri ci sarebbe l'80% di possibilità ora di aggiudicarsi lo scudetto al termine della stagione. L'altro 20% è da dividere: il 7% resta al Milan, il 9% all'Inter che ha un punto in meno. A quota 37 ci sarebbe anche la Juventus, ma il rendimento non convince il computer: per i bianconeri di Allegri solo il 2% di chance. Il sistema di valutazione di dati attuale di FiveThirtyEight è nato in America nel 2009 con applicazione politica, trovando poi negli ultimi anni sbocchi anche nell'analisi sportiva.