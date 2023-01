Spalletti meme per Ryanair: «Applausi all'atterraggio»

Napoli-Juventus diventa un caso da studiare anche per i social media manager di Ryanair, nota compagnia aerea che negli ultimi anni si è fatta notare anche per l'ironia utilizzata in molti contenuti web e social. Nell'ultimo c'è anche Luciano Spalletti: «Stiamo per atterrare a Napoli, questa volta sono concessi applausi all'atterraggio» c'è scritto nel tweet della compagnia, in foto proprio l'allenatore azzurro che applaude il capitano dell'aereo all'arrivo.

Stiamo per atterrare a Napoli, questa volta sono concessi applausi all'atterraggio #posto5A pic.twitter.com/oUymXz1iEk — Ryanair Italia (@Ryanair_IT) January 14, 2023