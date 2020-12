Il Napoli torna a giocare in Coppa Italia e lo farà da squadra detentrice del trofeo. Il prossimo 13 gennaio gli azzurri di Gattuso entreranno nella nuova competizione affrontando l'Empoli negli ottavi di finale: si giocherà alle ore 17.45 e la gara del Maradona sarà trasmessa su Raidue.

LEGGI ANCHE Lazio-Napoli, c'è ancora Orsato: un anno fa caso Immobile-Ospina

L'Empoli affronterà gli azzurri dopo aver battuto il Brescia senza essere mai sceso in campo nei sedicesimi di finale. I lombardi, infatti, non si erano potuti presentare in Toscana a causa di alcune positività al covid che avevano messo a rischio l'intero gruppo squadra e il giudice sportivo aveva deciso per la sconfitta del Brescia a tavolino per 0-3 lo scorso 28 novembre.

Ultimo aggiornamento: 19:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA