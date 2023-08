Napoli, anche il sindaco fa gli auguri: «Che orgoglio giocare da campioni»

Si avvicina sempre più l'esordio in campionato per il Napoli di Rudi Garcia. Domani gli azzurri partono da Frosinone, il primo match della nuova stagione. «Un forte in bocca al lupo alla squadra per la prima di campionato domani a Frosinone. Un orgoglio per la città di Napoli e per il popolo azzurro giocare da Campioni d'Italia» le parole di Gaetano Manfredi. Il primo cittadino ha voluto mandare un messaggio social al club di Aurelio De Laurentiis.

Un forte in bocca al lupo al @sscnapoli per la prima di campionato domani a Frosinone. Un orgoglio per la città di Napoli e per il popolo azzurro giocare da Campioni d'Italia. — Gaetano Manfredi (@GaeManfredi) August 18, 2023