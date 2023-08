Napoli, la passione che spinge verso il bis scudetto

Lo scudetto in bella mostra sulle maglie (contraffatte) che indossano da giorni centinaia di turisti in giro per Napoli. Sembra di rivivere le scene della scorsa primavera. Mancano fumogeni, tamburi e bandiere al vento però l'atmosfera dei giorni di festa è quella. Si sta riaccendendo Napoli perché riparte il campionato, con gli azzurri in primissima fila per lo scudetto. Sarebbe un bis storico, perché neanche a Maradona riuscì.

Bisogna resettare, ha ragione Garcia. Per tentare di fare un ulteriore step, come ha detto il francese nell'intervista per “Dazn Heroes”. Per non “accontentarsi” di essere entrati nella storia con Spalletti, vincendo lo scudetto dopo 33 anni. Per provare ad andare oltre. Si ricomincia a Frosinone, la squadra che è stata affidata a un altro tecnico “ripescato”: Garcia aveva lasciato l'Italia nella primavera 2016, per Di Francesco l'ultima esperienza in panchina risaliva a quasi due anni fa a Verona. Resettare sì. Ma partendo da una base solidissima perché, a differenza di quanto si era temuto, Osimhen è rimasto. Ed era la certezza da dare a questo allenatore e a questo gruppo dopo l'inevitabile partenza di Kim, a Frosinone sostituito da Juan Jesus.

C'è una bella aria a Napoli. C'è la consapevolezza di essere forti, di essere rimasti tali, anche se sono partiti Spalletti e Giuntoli, il tecnico e il ds che avevano aiutato De Laurentiis e la città a realizzare questo sogno.

Si guarda con fiducia a Garcia, spesso sorridente e ironico: ci sembra il modo giusto per dirigere il gruppo dei Campioni d'Italia e per confrontarsi con la città che non vede l'ora di assistere ad altre vittorie e di vivere un nuovo sogno.

Buon campionato .