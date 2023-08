Non bastava la telenovela Osimhen ad infiammare questa calda estate dei campioni d'Italia, da qualche giorno ci si è messo pure Piotr Zielinski a sfogliare la margherita, tenendo in sospeso i tifosi ed anche lo stesso club. E se per il bomber nigeriano si attende soltanto la parola fine che sarà ufficializzata a stretto giro da De Laurentiis con tanto di prolungamento per un altro anno (fino al 2026) e considerevole ritocco verso l'alto dell'ingaggio (superiore ai 10 milioni di euro a stagione, fissata anche la clausola rescissoria), il discorso è diverso per quanto riguarda il centrocampista polacco. Anche in questo caso di mezzo ci sono i petrodollari dell'Arabia Saudita.

APPROFONDIMENTI Osimhen e Simeone: l'idea (non pazza) di Garcia Napoli: Anguissa resta in forte dubbio, le scelte di Garcia per l'esordio a Frosinone

Chiamatelo amore eterno, dietrofront o ripensamento che dir si voglia. Sta di fatto che Zielinski ancora non ha sciolto i dubbi sul suo futuro e intanto pare abbia comunque respinto l'offerta monstre dell'Al-Alhi, decidendo di fatto di restare al Napoli. Gli emissari arabi avevano messo sul piatto della bilancia un ingaggio faraonico per il calciatore (il cui contratto con il club azzurro scade l'anno prossimo): 45 milioni di stipendio per i prossimi tre anni, raggiungendo anche un'intesa di massima con la richiesta di Adl che ha fissato in 30 milioni il prezzo del suo cartellino.

Proprio quando tutto sembrava definito ecco il colpo di scena. O quanto meno l'ennesimo dubbio. Un altro ripensamento da parte del polacco evidentemente gratificato sul piano tecnico dalla stima dimostratagli da Garcia durante il ritiro precampionato. Ecco che le valigie già pronte vengono disfatte in tutta fretta e si continua a ragionare sul futuro. Il suo agente (Bartolomej Bolek) dovrà gioco forza parlare con il Napoli del suo rinnovo. Non è una cosa imminente, intendiamoci, ma comunque da affrontare quanto prima. Sull'argomento il Napoli del resto è stato chiaro: il club non aveva superato i 2,5 milioni di euro di proposta di rinnovo. Staremo a vedere.

La decisione di Zielinski intacca solo parzialmente le strategie di mercato del club nella zona nevralgica. La permanenza del polacco in azzurro, infatti, non mette in discussione l'arrivo di Gabri Veiga del Celta Vigo. Il centrocampista galiziano ha raggiunto da tempo l'accordo con il Napoli (per lui pronto un quinquennale con ingaggio da 2 milioni a stagione circa, comunque ampiamente nei parametri imposti da Adl) ed ora pare si sia arrivati anche all'intesa con il sodalizio spagnolo. La clausola di 40 milioni di euro, richiesta dal Celta, sarà parzialmente "pagata" dal Napoli dietro il riconoscimento di circa 36 milioni di euro al club a cui si aggiungeranno varie opzioni tali da arrivare alla richiesta degli spagnoli. Il centrocampista dell'U21 iberica è un jolly che può adattarsi in più ruoli a centrocampo oltre ad avere uno spiccato senso del gol: per lui 11 reti e 4 assist nella passata stagione. A breve, Veiga potrebbe già approdare in città per le visite mediche.

Il Napoli intanto attende risposte dall'Atalanta per Teun Koopmeiners dopo avere di fatto avuto il placet del giocatore al suo trasferimento in azzurro. De Laurentiis ha presentato a Percassi un'offerta di circa 37 milioni di euro per il centrocampista olandese, ma la Dea ne chiede più di 50. Prima l'offerta, poi il rilancio ed infine anche la proposta di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Situazione in stand-by per quanto riguarda Lozano dopo che le sirene di Los Angeles pare abbiano smesso di cantare per il Chucky. Copia-incolla anche per Zanoli che pure sembrava in predicato di trasferirsi in prestito al Genoa.