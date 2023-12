Napoli, gli auguri della Curva A: lo striscione davanti allo stadio Maradona

Come ogni anno anche gli ultras di Curva A hanno voluto fare gli auguri a parte della tifoseria: «Il nostro buon Natale va a chi resiste nelle terre bombardate, ai detenuti, a chi firma e a chi sta male. Il nostro vaffan**lo come sempre a questure e viminale!» il messaggio apparso in queste ore all'esterno dello Stadio Maradona firmato dai tifosi di Curva.