Dal Lille la trattativa per il trasferimento di Osimhen al Napoli viene ormai data a un passo. «Siamo ai dettagli finali per il passaggio di Osimhen al Napoli. C'erano anche altri club, ma la scelta del giocatore è fatta. Peccato doverlo cedere, ma andrà via. Per lui e la sua famiglia, quella di Napoli può essere un'opportunità eccezionale», le parole di Marc Ingla, direttore generale del club francese, durante la presentazione del nuovo acquisto Isaac Lihadji. Ma manca ancora l'ultimo tassello: c'è ancora da trovare l'accordo tra il club azzurro e il nuovo procuratore dell'attaccante nigeriano, il francesesull'ingaggio e sulle commissioni e sullo sfondo c'è sempre il pericolo del possibile inserimento di una squadra di Premier.Tra Napoli e Lille l'intesa sulla base di 60 milioni è stata già raggiunta da inizio mese. L'attaccante nigeriano, accompagnato dai suoi vecchi agenti, aveva incontrato a inizio luglio primaa Napoli e poia Capri e si era riservato di dare una risposta mostrando il suo gradimento al trasferimento. Ma ora a trattare per lui c'è un nuovo procuratore, D'Avila, e sono continui i contatti con il ds Giuntoli per far quadrare il cerchio. La trattativa è ripartita dopo che era stato raggiunto l'accordo con i precedenti agenti: il Napoli ha ribadito la sua proposta già formulata (2.5 milioni netti a stagione) e si manterrà su quella linea. Se il nuovo agente dovesse puntare a raggiungere un ingaggio più alto andrebbe trovata una nuova intesa (magari coinvolgendo nel pagamento il Lilla) perché il club azzurro non è disposto ad andare oltre con l'ingaggio. «Osimhen ha cambiato agente, si riparte da zero: trattativa complessa e difficile» le parole del ds Giuntoli alla vigilia del match di Bologna improntate alla cautela. C'è ancora bisogno di tempo, quindi, e bisognerà tenere d'occhio le squadre di Premier, una prospettiva che sarebbe più allettante per Osimhen anche se l'attaccante nigeriano ha mostrato il suo gradimento per la soluzione Napoli.Il Napoli è partito prima di tutte anticipando la concorrenza e trovando l'accordo con il Lille che vuole chiudere al più presto l'operazione per rispettare il fair play finanziario. Ma Osimhen è una delle stelle europee ed è seguito da diversi club di Premier League: alle voci di vari interessamenti si è aggiunta quella del Manchester United, dopo quella del Liverpool (prima anche il Tottenham). E i club di Premier rappresentano un pericolo se decidessero ora di entrare concretamente in gioco, ecco perché il club azzurro è si è mosso in anticipo per provare a chiudere l'affare: il Napoli è sempre avanti per l'accordo già trovato con il Lille ma il discorso resta ancora aperto a tutte le soluzioni e c'è ancora da aspettare. Al Napoli piace un altro elemento del Lille, il difensore brasiliano Gabriel, e nel discorso potrebbe entrare la cessione di. Ma il tutto potrà effettivamente partire solo se si materializzasse la cessione di Koulibaly che ha numerosi estimatori in Premier League: il Manchester City sarebbe pronto ad offrire 75 milioni. Il club azzurro segue due talenti della Liga, l'attaccantedell'Almeria e il giovanissimo Romero del Maiorca.Il Napoli punta su un nuovo centravanti perché Milik non ha rinnovato ed andrà via. Molto negativa la prestazione dell'attaccante polacco a Bologna, il suo ciclo in maglia azzurra è ormai da considerare chiuso. Il club attende la migliore offerta, in Italia piace a Juve e Milan ed è seguito da club di Premier League e di Liga: la valutazione è 40 milioni.