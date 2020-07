LEGGI ANCHE

L'affare tra Osimhen sta per chiudersi. Una nuova conferma arriva direttamente dalla Francia, dalle parole di Marc Ingla, direttore sportivo delche ha parlato dell'attaccante nigeriano durante la presentazione del nuovo arrivo Isaac Lihadji.«Penso che siamo nell'ultima fase della trattativa per, anche se ci sono stati interessamenti di altri club» ha confessato Ingla. «Il giocatore ha fatto la sua scelta e siamo agli ultimi passaggi del trasferimento al Napoli . È un rimpianto vederlo andar via, ma questo è il mercato. Non è solo una questione di prezzo del cartellino, ma anche di ingaggio che un calciatore percepisce. È rimasto solo un anno con noi, ma il nostro lavoro è anche questo».