Il Napoli torna a Castel Volturno. Dopo la sessione pomeridiana di ieri allo stadio Maradona, di rientro dalle vacanze natalizie, la squadra di Gennaro Gattuso si è ritrovata quest'oggi al Centro tecnico in vista del match contro il Cagliari di domenica. Diego Demme, che è tra gli indisponibili, ha svolto la prima parte di seduta con la squadra e di seguito lavoro personalizzato in palestra per recuperare dalla botta al gluteo.

Anche Kalidou Koulibaly ha continuato il suo programma di terapia e poi lavoro in palestra seguendo la tabella personalizzata per il recupero dall'infortunio al muscolo femorale. Entrambi possono saltare la trasferta sarda, così come Kevin Malcuit: per il terzino francese del Napoli solo sessione in palestra oggi, a seguito di un affaticamento al polpaccio destro.

