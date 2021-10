Napoli-Torino, l'agente di Anguissa: «Parleremo col club a fine anno»

Tra gli spettatori annunciati di Napoli-Torino anche Maxime Nana, agente di Anguissa e Singo, oggi rivali in campo al Maradona. «Sono felice di poter vedere la gara, spero che i miei calciatori si mettano in mostra» le parole del procuratore rilasciate a Sky. «Sono contento per questo inizio di stagione, vorrei congratularmi con il presidente De Laurentiis per essersi circondato di persone competenti e per aver fatto in modo che il sogno del giocatore diventasse realtà».

«Grazie a lui, al ds Giuntoli e a Maurizio Micheli» ha continuato Nana. «Spero che questa operazione possa essere felice anche al termine della stagione, vuol dire che non è stato fatto bene soltanto l’inizio, ma tutto il campionato. Bisogna sottolineare il lavoro di Spalletti: è un allenatore eccellente e ha avuto fiducia totale in lui. Il cammino è ancora molto lungo. Faremo il punto alla fine, vedremo se tutti gli obiettivi saranno stati raggiunti».