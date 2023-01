Napoli record anche su Twitter: raggiunti i due milioni di follower

Due milioni di followers su Twitter. Dopo la vittoria di Genova contro la Sampdoria, il Napoli celebra anche un importante traguardo social che mette gli azzurri sulla scia delle big italiane anche in rete. Il club, dopo gli ottimi risultati social di tutte le piattaforme, supera il muro dei dye milioni anche su Twitter, in coda con Inter (2,7 milioni) e Roma (2,2), più della Lazio (700mila) ma dietro a brand autorevoli come quelli di Juventus (10 milioni) e Milan (8,3). Unendo tutte le piattaforme social il club di De Laurentiis mette insieme oltre 12 milioni di followers.

2️⃣ milioni di cuori azzurri!

2️⃣ milioni di volte 𝓕𝓸𝓻𝔃𝓪 𝓝𝓪𝓹𝓸𝓵𝓲 𝓢𝓮𝓶𝓹𝓻𝓮 💙 pic.twitter.com/4T6SEVUr4p — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 8, 2023