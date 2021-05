Napoli, tutta la gioia di ADL: «100 gol, che grande squadra»

Festa grande per il Napoli di Gennaro Gattuso. 5 gol segnati all'Udinese che portano la squadra azzurra a fare cifra tonda per i gol stagionali. «Napoli: 100 gol! Napoli: grande squadra!» ha twittato il patron azzurro. Con la cinquina di stasera, Insigne e compagni si sono portati a 83 gol in campionato, cui aggiungere le 8 reti di Coppa Italia e le 9 in Europa League.

