Napoli-Udinese, Simeone si riprende il gol: «Pensiamo solo al campo, il resto non conta»

Il primo gol della stagione anche per Giovanni Simeone. Contro l'Udinese il Cholito ci ha messo la firma per chiudere il poker del 4-1: «Abbiamo ritrovato la nostra convinzione sull'essere forti e sul voler essere uniti, nonostante le ultime partite non avevano registrato risultati positivi, abbiamo cercato sempre di migliorare. Pensiamo al campo, non a tutte le altre cose esterne» ha detto l'argentino a Sky Sport dopo il match.

«Certo, spesso si può pensare a quello che abbiamo fatto lo scorso anno, ma sono due annate diverse e dobbiamo concentratci partita per partita. Osimhen? Non era facile essere calmi quando il gol mancava, anche io sono nervoso quando non segno» ha ammesso Simeone. «Ora che ha segnato sarà più tranquillo. Victor è un ragazzo con una forte personalità e aggressività, ma è ciò che lo caratterizza, bisogna capirlo come persona e bisogna stargli vicino nei momenti difficili. Per noi è un giocatore molto importante e speriamo che questo gol lo renda più tranquillo».