Osimhen, una macchina contro l'Udinese: quinta di fila in gol con i bianconeri

Il gol scudetto a Udine lo scorso maggio, quello di stasera contro i bianconeri al Maradona. Victor Osimhen non si ferma mai contro i friulani: cinque gare di fila in gol con la squadra di Sottil. Secondo quanto riportato da Opta Italia, solo Mertens (vs Bologna e Cagliari) e Higuaín (vs Lazio) avevano segnato per almeno 5 match consecutivi con il Napoli in una singola avversaria in Serie A nell’era dei 3 punti a vittoria.