Illo sa, mezza Europa guarda in casa sua. Anche per Samuel Umtiti , il difensore francese tanto criticato dai tifosi catalani nelle ultime stagioni che resta un pezzo pregiato per la squadra di. Sono tanti i club che nelle ultime settimane si sono interessati a Umtiti e ilche non si opporrebbe alla cessione, ora fa la conta sperando che da Premier League epossa partire l’asta di mercato che arricchirebbe le casse catalane.Tra i club più attivi anche il Napoli : Giuntoli deve sostituire l’eventuale partenza die in questo gioco di difensori potrebbe rientrare proprio il nome di Umtiti, la cui valutazione - intorno ai 30-35 milioni di euro - e il cui ingaggio spaventano però la dirigenza azzurra. Secondo Mundo Deportivo, anche l’si è interessata dall’Italia, mentre in Inghilterra Chelsea, Manchester United e Arsenal hanno chiesto informazioni al Barcellona in vista della prossima estate.