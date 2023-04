Napoli-Verona, braccino con le piccole: secondo pari con le ultime

Un pareggio che non sembra far male alla classifica del Napoli di Luciano Spalletti, ma che frena la corsa e la voglia anticipata di scudetto. E che certifica i punti persi dagli azzurri contro le piccole. Come riportato da Opta Italia, infatti, con lo 0-0 contro il Verona di stasera, il Napoli per la seconda volta non ha vinto contro una squadra nella parte bassa della classifica in questo campionato, dopo 15 vittorie e un pareggio in queste sfide.

