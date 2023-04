Napoli, senti Boniface: «Non so ancora dove giocherò»

È uno dei volti nuovi del calcio europeo Victor Boniface, "l'altro Osimhen", il nigeriano che sta stupendo tutti in Europa con la maglia dell'Union SG. In Europa League, contro il Bayer Leverkusen, ha segnato il 20° gol della sua stagione, rafforzando la convinzione di club come Napoli e Lazio che lo starebbero seguendo da mesi ormai per la prossima stagione.

«Il mio gol? Ho visto uno spazio vuoto all'angolino e ho deciso di provarci» le parole del nigeriano all'indomani del match europeo. E alla domanda sul suo futuro lontano dal Belgio risponde col sorriso alludendo a un addio: «Ancora non so dove giocherò il prossimo anno, non ho ancora deciso». Il prezzo, oggi, si aggira sui 10 milioni di euro, cifra che ingolosirebbe sia De Laurentiis che Lotito vista anche l'età del calciatore, classe 2000 «Il mercato non mi interessa ora, sono concentrato sull'Union SG. Sogno già la finale di Europa League, ma la strada è ancora lunga. Questo club mi stra stretto? Lo dite voi, non io».