Napoli, Meret tra i migliori d'Europa: con il Verona può puntare al podio

Le prestazioni, spesso, sono passate in sordina, ma i numeri confermano che Alex Meret è tra i migliori portieri in Europa. Il portiere del Napoli è a quota 13 clean sheet quest'anno in campionato, in linea con i migliori portieri del continente e pienamente nella Top 5 della speciale classifica. Meglio dell'azzurro, infatti, hanno fatto solo ter-Stegen (21) e il laziale Provedel (18).

Accanto a Meret, ci sono anche Szesny, Pope e De Gea, oltre a Diouf, ma il portiere di Luciano Spalletti può pensare di superare oggi gli avversari e salire sul podio dei migliori portieri europei. In questa stagione, Meret ha messo insieme 28 presenze in campionato - ha saltato solo la sfida all'Atalanta per infortunio - e altre 9 in Champions League. L'azzurro ha fatto meglio anche del connazionale Donnarumma, fuori dalla Top 10.