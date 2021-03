Napoli, Zielinski gioiello d'oro: è l'azzurro che vale di più sul mercato

Piotr Zielinski è il calciatore del Napoli che, potenzialmente, potrebbe essere il più pagato della rosa azzurra sul mercato. Il centrocampista polacco è protagonista di una stagione incredibile dal punto di vista personale, probabilmente l'anno della sua definitiva consacrazione. Tanto da diventare l'azzurro più interessante in vista del prossimo mercato estivo.

Come si evince dall'ultimo studio Cies (Centro internazionale per gli studi sullo Sport), infatti, il valore di Zielinski si aggira oggi tra i 50 e i 70 milioni di euro. Che lo porterebbero a incidere per circa l'11% sull'intera valutazione di mercato della rosa del Napoli. Meglio di lui - per valore e incidenza - in Serie A sono solo Lutaro per l'Inter, de Ligt alla Juventus e Theo Hernandez al Milan.

