17:02

Conche sembrerebbe destinato a un futuro nel Manchester City, il Napoli non ha perso di vista Oleksandr Zinchenko , talento dell'Est proprio della squadra di. «È nei radar del, tre anni fa ci sono stati anche degli incontri tra le parti. Ma se può rientrare in quella trattativa bisogna chiederlo all’agente di, del quale abbiamo massimo rispetto così come abbiamo massimo rispetto della dirigenza del Manchester City» ha chiarito a Radio Marte il suo agente Alan Prudnikov.C'è però la possibilità di vedereil calciatore ucraino sul mercato quest'estate? «Se il City mi chiamasse per inserirenella trattativa ascolteremo la proposta del Napoli e cercheremo di vedere cosa fare» ha ammesso l'agente del calciatore.